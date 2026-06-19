Bilecik\'te Kontrolsüz Ateş Yangına Neden Oldu

Bilecik'te bahçe fırınında söndürülmeden bırakılan ateşin bağ evine sıçraması sonucu yangın meydana geldi.

Olay, Bilecik'e bağlı Kuyubaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim D. isimli şahsın bahçe fırınındaki ateşi söndürmeden kontrolsüz şekilde bırakması üzerine alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki bağ evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK