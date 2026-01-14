Bilecik'te bir kuruyemişçi dükkanında yangın çıktı

Bilecik'te bir kuruyemişçi dükkanından çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.
Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuruyemişçi dükkanının çerezleri kavurma makinesinden dumanlar yükselmeye başladı. İş yeri sahibi durumu hemen 12'ye bildirirken, olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, kısa sürede söndürdüler. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, iş yerinde zarar meydana geldi. - BİLECİK
