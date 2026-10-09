Bilecik\'te metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Bilecik'te metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te uyuşturucuyla mücadele çalışmasında muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yakaladığı 1 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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