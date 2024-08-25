Bilecik'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Bilecik'te seyir halindeki motosiklete aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kongre merkezi ışıklardan şehir merkezine ilerleyen S.Ö. idaresindeki 11 ACB 732 plakalı motosikleti ile önünde ilerleyen G.A.'nın kullandığı 16 KOE 05 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK