Bilecik'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 9,88 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile yapılan çalışmalarda 1 şahıs daha yakalandı.
Adli makamlara çıkarılan 2 şahıs Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. - BİLECİK
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 4 ayrı iş yerinde piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirdi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak tarlaya uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Taşdemir araçta sıkıştı ve olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Taşdemir kurtarılamadı ve Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da bir aracın sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Kazada yaşlı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan araç kaçtı.
Bursa'da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak kazaya davetiye çıkardı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı. Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da trafikte tartışan iki şoför, otomobillerinden inerek birbirlerine saldırdı. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen öfkeli şoförlerin kavgası amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da bir aile, motosiklete çocuklarıyla beraber binerek ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkasında oturan eşi ve çocuğuyla beraber ölüme davetiye çıkardı. O anlar kamerada.
Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan geçici konteyner çarşıda gerçekleşen 5 ayrı hırsızlık olayı sonrasında polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İzlenen kamera görüntüleri sonucunda olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı ve polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'da adliyede sahte avukatlık yapan kadın evine yapılan operasyonla yakalandı. Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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