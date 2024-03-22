Bilecik'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Bilecik\'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bong aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklandı.

22.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:54
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Bilecik'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 9,88 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile yapılan çalışmalarda 1 şahıs daha yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan 2 şahıs Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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