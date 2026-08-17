Bilecik'te Okul Güvenliği Toplantısı
Bilecik'te yeni eğitim dönemi için okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Bilecik'te yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında düzenlenen Genel Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde yürütülecek güvenlik uygulamaları ele alındı.
Öte yandan, spor müsabakalarında alınacak tedbirler de toplantının gündeminde yer aldı.
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