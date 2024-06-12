Bilecik'te Okulda Su Sebilinden Kayan Öğrenci Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te Okulda Su Sebilinden Kayan Öğrenci Hastanelik Oldu

Bilecik merkez Atatürk İlköğretim Okulu'nda birinci sınıf öğrencisi, okul koridorunda koşarken su sebilinden taşan suya basarak ayağı kayarak düştü. Yaralanan öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildikten sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Veliler ise okul yönetiminin bu tür durumları önlemesi gerektiğini belirtti.

12.06.2024 11:10
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Bilecik'te bir okulda su sebilinden taşan suya basarak ayağı kayan 1'inci sınıf öğrencisi hastanelik oldu.

Bilecik merkez Atatürk İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta eğitim gören erkek bir öğrenci okul koridorunda koşarken su sebilinden taşan suya basarak ayağı kayarak düştü. Yere düşen çocuk elinde kanama meydana geldi. Küçük çocuk okula çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Okul velileri bu duruma tepki gösterirken, bu konuya bir anca önce okul yönetiminin önlem alması gerektiği söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Okulda Su Sebilinden Kayan Öğrenci Hastanelik Oldu - Son Dakika

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