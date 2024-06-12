Bilecik'te Okulda Su Sebilinden Kayan Öğrenci Hastanelik Oldu

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Bilecik'te bir okulda su sebilinden taşan suya basarak ayağı kayan 1'inci sınıf öğrencisi hastanelik oldu.

Bilecik merkez Atatürk İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta eğitim gören erkek bir öğrenci okul koridorunda koşarken su sebilinden taşan suya basarak ayağı kayarak düştü. Yere düşen çocuk elinde kanama meydana geldi. Küçük çocuk okula çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Okul velileri bu duruma tepki gösterirken, bu konuya bir anca önce okul yönetiminin önlem alması gerektiği söylediler. - BİLECİK