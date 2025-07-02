Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, İki Köy Boşaltıldı

Bilecik'te dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu 2 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın kontrol altına alınırken, CHP heyeti yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Bilecik'te dün öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyünce, Kuyubaşı köyünde 25 vatandaş, 35 küçükbaş ve Örenköy'de ise 90 vatandaşın yanı sıra, 60 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan yerleşimlerden tahliye edilmişti. Alevler sabaha karşı kontrolde altına alınırken, soğutma çalışalar devam ediyor. Bölgeye CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdermir, Bayırkör Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve İl Genel Meclis üyeleri yangın alanında inceleme yaptı. Köylüler ile bir eksikleri konusunda fikir alışverişi yapan heyet, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK