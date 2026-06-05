Bilecik\'te Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Söğüt hattında seyreden Mustafa N. idaresindeki 11 TD 884 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki yeşillik alana savruldu. Kazada sürücü yaralanmazken, otobüste yolcu olarak bulunan İpek T., Kardelen Sıdıka G., Hamiyet T. ve Altun T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK