Bilecik\'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Bilecik'te otomobil sürücüsünün akaryakıt istasyonunda bulunan yıkama alanına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Başköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak A. idaresindeki 34 PBD 628 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne dikkatsiz şekilde çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ali B., Ufuk A. ve Ramazan T. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK