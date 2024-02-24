Bilecik'te seyir halindeki otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Bilecik\'te seyir halindeki otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil, İlyasbey Köyü'ne giderken kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Sürücü araç içinden çıkamadı ve diğer sürücülerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te İlyasbey Köyü'ne seyir halindeki 11 GH 177 plakalı otomobil sürücüsü Fahrettin E., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, sürücü araç içinden çıkamadı. Kazayı gören diğer sürücülere araç içinde sıkışarak çıkamayan sürücü uzun uğraşlar sonrasın çıkardı. Yaralı sürücü Fahrettin E. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te seyir halindeki otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika

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