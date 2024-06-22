Bilecik\'te Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

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Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içinde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Kazım Ö. idaresindeki 26 AFY 951 plakalı otomobil 1. Organize Sanayi kavşağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çalışma yaptıktan sonra otomobil olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK