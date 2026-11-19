Bilecik'te 19 muhtara güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Muhtarlar Derneği Şubesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında 19 muhtara Hayat 112 uygulaması, 112 Acil İhbar Hattı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Muhtarların soruları da ekipler tarafından yanıtlandı.

Polis ekiplerinin toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.