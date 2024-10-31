Bilecik'te Samanlık Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Samanlık Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bilecik\'te Samanlık Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Künçeyiz köyünde bir samanlıktan çıkan yangın, yanındaki ahıra sıçrayarak büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve olası bir facianın önüne geçildi.

31.10.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Bilecik'te bir samanlıkta başlayan ve yanındaki ahıra sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Künçeyiz köyünden Şaban Yüksel'e ait samanlıktan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler samanlık yanındaki ahıra da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, samanlık ve ahır büyük hasar meydana geldi. Ahırda hayvanın bulunmaması muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilene yangın bölgesinde ekipleri soğutma işlemine devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Samanlık Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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