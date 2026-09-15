Bilecik’te şehit yakınları ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika
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Bilecik’te şehit yakınları ve gazilere vefa ziyareti

Bilecik’te şehit yakınları ve gazilere vefa ziyareti
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Bilecik’in İnhisar ilçesinde jandarma tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik vefa ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik vefa ziyaretleri gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Tarpak, Tozman ve Harmanköy köylerinde ikamet eden şehit yakınları İsmail Kalay ve Ceyhan Yalçın ile Kıbrıs Gazisi Nurettin Kürbağ ve Vazife Gazisi Cengiz Sinek, ikametlerinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit yakınları ve gazilerin herhangi bir talep veya ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığı soruldu. Jandarma Teşkilatının her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu belirtilerek, ihtiyaç halinde 7 gün 24 saat jandarmaya ulaşabilecekleri ifade edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından, şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği ve durumlarının takip edilmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, İnhisar, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik’te şehit yakınları ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik’te şehit yakınları ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika
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