Bilecik\'te Sigara İzmariti Yangına Yol Açtı

Bilecik'te yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu.,

Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu Köyü mevkilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına atılan sigara izmaritinin saman birikintisini tutuşturması sonucu tarla içerisinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 2 su tankeri ve 1 jandarma asayiş timi ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın büyümeden söndürülürken, çevredeki tarım arazilerine sıçraması önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.