Sondaj çalışması yapan araç cayır cayır yandı

Bilecik'te bir sondaj çalışması yapan ara cayır cayır yandı.

Bilecik merkez Dereşemsettin Köyü sınırları içinde yapılan 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde sondaj yapan araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Motor kısmında yükselen dumanlar bir anda aleve dönüşürken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK