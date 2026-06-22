Bilecik'te Su Motoru Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Su Motoru Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik\'te Su Motoru Devrildi: 1 Yaralı
22.06.2026 09:47
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Bilecik'te su motorunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi ise kazayı hafif atlattı.

Bilecik'te su motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasına gitmek üzere seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki su motoru, traktör piminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç yan yatarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine S. ise kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnhisar, Bilecik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Su Motoru Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Su Motoru Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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