Bilecik\'te Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

Bilecik'te 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenledikleri bir operasyondan 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan aranan Ö.Z. yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 2 yıl hapis cezası almasının ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK
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