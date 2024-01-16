Bilecik\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 117 Sikke Ele Geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 117 adet sikke ele geçirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Tarihi Eser Kaçakçılığına' yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonda 177 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konu hakkında bir kişi gözaltına alınırken ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİLECİK
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