Bilecik'te Tarım İşçilerine Denetim - Son Dakika
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Bilecik'te Tarım İşçilerine Denetim

Bilecik\'te Tarım İşçilerine Denetim
22.06.2026 09:46
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Jandarma, mevsimlik tarım işçilerini denetleyerek kimlik ve kayıt sorguları yaptı, olumsuzluk yok.

Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine yönelik jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen mevkiinde bulunan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçileri jandarma ekipleri tarafından kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 işçinin kimlik ve kayıt sorgulamaları yapıldı. Asayiş timi ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada işçilerin M-7 sistemindeki kayıt durumları teyit edilirken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Bilecik, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Tarım İşçilerine Denetim - Son Dakika

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