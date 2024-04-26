Bilecik'te tütün kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te tütün kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda ürün ele geçirildi

Bilecik\'te tütün kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda ürün ele geçirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Söğüt ilçesinde doldurulmuş makaron ticareti yapan 4 işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, binlerce doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, elektronik sigara ve likit ele geçirildi. Operasyonla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

26.04.2024 10:29
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Bilecik'te tütün ve tütün mamulü kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli şahsa işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Söğüt ilçesinde doldurulmuş makaron ticareti yaptığı tespit edilen 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 23 bin 620 adet doldurulmuş makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti ele geçirilerek konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında muhalefet suçu kapsamında işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te tütün kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda ürün ele geçirildi - Son Dakika

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