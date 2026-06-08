Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araç ve 2 şahıs üzerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araç ve araçta bulunan 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (gerica) maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK