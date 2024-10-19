Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında; 13,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyete alınan ifadelerinin ardından 6'sı savcılıkla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK