Bilecik\'te Yangın: Elektrik Direği Devri

Bilecik'te elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu çıktı. Yangında yaklaşık 7 dönümlük otluk ve çalılık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.