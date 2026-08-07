Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi - Son Dakika
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Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mauro Icardi için planladıklarını açıkladığı ayrılık töreninde sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılıların davetine olumlu yanıt vermediği ve ayrılık kararı nedeniyle kırgın olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemediği Mauro Icardi'nin takımdan ayrılış süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldız için Galatasaray'a yakışır bir ayrılık töreni düzenlemek istediklerini ve daveti Icardi'ye ilettiklerini açıklamıştı.

ICARDI'DEN DAVETE RET

Sabah'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin ayrılık töreni davetine olumlu dönüş yapmadı. Tecrübeli golcünün, sarı-kırmızılı yönetimin kendisiyle yola devam etmeme kararı nedeniyle kırgın olduğu ve bu nedenle davete sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

DURSUN ÖZBEK DAVETİ AÇIKLAMIŞTI

Dursun Özbek, yaklaşık bir hafta önce Icardi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum."

Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda 134 karşılaşmada görev yaptı. Arjantinli santrfor bu süreçte 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Dursun Özbek, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    İcardi'nin yurtdışı çıkış yasağı olduğu haberinde bundan okumadıkmı iş olsun diye haber yapıyorsunuz 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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