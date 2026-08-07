Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltında! Savunması pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltında! Savunması pes dedirtti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi ve kızına yönelik paylaşımlar nedeniyle yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınan, "profdraleks" hesabının sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Yıldız'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Yıldız, tartışma yaratan bazı paylaşımları yaptığını kabul ederken bunların "mizah, espri ve sohbet amaçlı" olduğunu savundu ve hakkındaki suçlamaları reddetti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bazı anonim hesaplar hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve X'teki "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Yıldız'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre Yıldız, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken tartışma konusu olan bazı paylaşımların kendisine ait olduğunu doğruladı. Yıldız, söz konusu ifadelerin tehdit veya hakaret amacı taşımadığını öne sürdü.

AZİZ YILDIRIM'IN KIZIYLA İLGİLİ İFADELER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Soruşturma öncesinde Yıldız'ın da içerisinde bulunduğu belirtilen "2027 Hakan Safi" isimli kapalı sohbet grubunda Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında kullanılan ifadeler ortaya çıkmıştı. Aziz Yıldırım da kendisinin yanı sıra kızının hedef alındığını belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltında! Savunması pes dedirtti

Yıldız ise ifadesinde Aziz Yıldırım'ın ailesine ilişkin yaptığı bir paylaşımın sohbet sırasında gündeme geldiğini ve geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatmak amacıyla bunu yazdığını savundu.

"MİZAH VE ESPRİ AMAÇLI"

Cengiz Yıldız'a, Aziz Yıldırım'ın ölümüne ilişkin başka bir kullanıcının yaptığı paylaşıma verdiği yanıt da soruldu. Yıldız, bu paylaşımındaki ifadelerinin "mizah ve espri amaçlı" olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe camiasında geçmişte yaşanan bazı tartışmalara gönderme yaptığını belirten Yıldız, herhangi bir tehdit amacı taşımadığını savundu.

Başka hesaplarla yaptığı yazışmalara ilişkin de konuşan Yıldız, bazı ifadeleri arkadaşları arasındaki sohbet sırasında kullandığını söyledi.

KAPALI GRUPLA İLGİLİ KONUŞTU

Yıldız, ifadesinde "2027 Hakan Safi" isimli kapalı X grubuyla ilgili de bilgi verdi. Yaklaşık 12-13 kişinin bulunduğu grubun kendisi tarafından kurulmadığını belirten Yıldız, gruba kimin davetiyle katıldığını hatırlamadığını söyledi. Grubun amacının Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu öne sürdü.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Cengiz Yıldız, ifadesinin devamında hakkındaki suçlamaları reddederek, kendisinin de çocukları olduğunu söyledi. Bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın kızını kendi kızı gibi gördüğünü savunan Yıldız, "Böyle bir suçlamayı kabul edemem" dedi.

AZİZ YILDIRIM: KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?

Aziz Yıldırım, bazı hesapların kendisini ve kızını hedef aldığını belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet dilekçesinde, kızının fotoğrafının kullanıldığı bazı paylaşımlarda hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden ifadelerin bulunduğu iddia edilmişti. Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun ağustos ayındaki toplantısında konuya tepki göstererek, "Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz Yıldız, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltında! Savunması pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Kuyruğu sıkıştı tabiki kabul etmeyecek suçlamaları 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
’Çerçeve Yasa’ya imza atmayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:52:58. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltında! Savunması pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.