Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 22 yaşındaki Utku Keskin, satın aldığı ikinci el motosikletle yaklaşık 2 saat sonra feci bir kaza geçirdi. Önce yol kenarındaki toprak yığınına, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan Keskin, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 22 yaşındaki Utku Keskin, satın aldığı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki toprak yığınına, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan Keskin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETİ 2 SAAT ÖNCE SATIN ALMIŞTI

Kaza, saat 19.15 sıralarında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Utku Keskin, aynı gün saat 17.00 sıralarında ikinci el bir motosiklet satın aldı.

Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Henüz plakası takılmayan motosikletiyle gezmeye çıkan Keskin, Kızılpınar ile Veliköy mahalleleri arasında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE TOPRAK YIĞININA, ARDINDAN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan Keskin, ardından park halindeki 59 AFC 974 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Utku Keskin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

Keskin’in hayatını kaybettiği kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Çerkezköy Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Çok üzücü Fakat Geniş Ve Boş Bir Yola. Rağmen Neden Kaldırıma Sıkışık Hemde süratli, Tedbir İlla Farzdır. Yoksa ışıkta, v.s. Gibi şeyler boş. RABBİM Rahmetiyle Ve Ailesıne Sabırlar versın 0 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    yol kenarındaki seti fark etmedi kardeşimiz hızlı geldi büyük ihtimalle motoru kontrol etmeye çalışıyordu o anda sete vurdu Allah rahmet eylesin genç yaşta hayatını kaybettiği öğrenmek üzücü 0 0 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Motorlara özel tedbirler sart. Trafik ışıklarında duruyor yeşil yanmamis kırmızıda yeşile 3.5 sana niye kala geçiyorlar diğer yeşilde geçenlere de tepki gösteriyorlar. Kazalar aşırı fakat akıl lan mıyor lar kesinlikle. sağdan soldan aniden nereden çıkacak ları belirsiz 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    devlet yeterlilik belgesi vermesi gerekiyor. tek ehliyet olmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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