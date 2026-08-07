Yeni aldığı motosikletle kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Çok üzücü Fakat Geniş Ve Boş Bir Yola. Rağmen Neden Kaldırıma Sıkışık Hemde süratli, Tedbir İlla Farzdır. Yoksa ışıkta, v.s. Gibi şeyler boş. RABBİM Rahmetiyle Ve Ailesıne Sabırlar versın

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