Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım - Son Dakika
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Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, cezaevinde kendisini ziyaret eden Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'ya "Beni siz ihbar ettiniz, defolup git" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da cezaevinde bazı isimlere yönelik sert sözler sarf ettiği iddia edildi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

VEKİLİ CEZAEVİNDEN KOVDU

Hürriyet'in, kendisini ziyarete giden Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'yı cezaevinden kovduğunu iddia etti.

Atik'in iddialarına göre, parti içindeki krizin su yüzüne çıktığı o görüşmede Hürriyet, milletvekiline şu sözlerle ateş püskürdü:

"Sizin yüzünüzden buradayım. Beni siz ihbar ettiniz, yoksa ben cezaevine girmeyecektim. Buradan git, defol git!"

Bu sert tartışmanın ardından olayın boyutlarının daha da büyüdüğünü belirten Atik, sosyal medya hesabından yaptığı ek paylaşımda, tepkiler üzerine ziyareti yarıda kesmek zorunda kalan vekilin cezaevinde fenalaştığını aktardı.

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN İSYAN: ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN

Krizin bir diğer adresinin ise yine görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu olduğu öne sürüldü. Atik, Beşikçioğlu'nun avukatlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede duruma isyan ederek, sorumluluğun başkan yardımcısına yüklendiğini savundu ve şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

"Hepsinin Allah belasını versin, onların yüzünden cezaevindeyim."

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK 'UYUŞTURUCU' VE 'ADAYLIK' ELEŞTİRİSİ

Programda Özgür Özel'in Meclis'te düzenlediği basın toplantısına da değinen Atik, gazetecilerin bazı vahim iddiaları Özel'e yöneltmekten kaçındığını savundu. Atik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kimse Etimesgut Belediye Başkanı ile yardımcısının uyuşturucu madde kullandığını sormamış. Sorsalardı acaba ne cevap verecekti Özgür Özel?"

Beşikçioğlu'nun tartışmalı adaylık sürecini de hatırlatan gazeteci, "Erdal Beşikçioğlu'nu Etimesgut'tan belediye başkanı yapabilmek için Mansur Yavaş'ı karşılarına aldılar. CHP o dönem büyük bir krizin eşiğinden döndü." değerlendirmesinde bulundu.

"İFADELERDE İSİM VERİLİRSE NE OLACAK?"

Yeni Parti içerisindeki sürecin çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini vurgulayan Fatih Atik, tutuklu başkanların ilerleyen süreçte savcılığa vereceği ek ifadelerin siyasi deprem yaratabileceğine dikkat çekti. Atik, yaşanabilecek olası senaryoya dair şu kritik soruyu yöneltti:

"Menderes Belediye Başkanı ifade verirken 'Bana baskı yaptılar, şu işleri onların yönlendirmesiyle yaptım' derse ne olacak?"

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Son Dakika Gündem Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mesut mesut:
    43 yıldır etimeagut da yaşarım. bu şekilde hizmet olmamıştı yazık oldu 5 17 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    Etimesgut ta geleneksel Türk beyleri festivalini iptal ettiğinde bir çok etimesgutlu yanlış adam olduğunu anlamıştı ama iş işten geçmişti. 17 1 Yanıtla
  • nesha512 nesha512:
    tgrt haberi ve anonscularını ciddiye alan var mı? bır zamanlar cem kuçuk orada sallayıp duruyırdu?? 4 13 Yanıtla
  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Haberi yapan sözde kanala bak yalan olduğu birleri istiyor diye yapılan haber ancak küçük bi azınlık inanır onlarda eğriyide kötüyüde alkışladığı için çok tırt bi haber 0 9 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    yolsuzluk hizmeti diyorsun galiba 4 0 Yanıtla
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