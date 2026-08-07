Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi’ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya’daki eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın da olması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonların 3. dalgası gerçekleştirildi.

Ekipler İzmir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheliler arasında belediye yöneticileri, CHP'li bir meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma ve otel sahipleri ile mimar ve mühendisler bulunuyor.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık, soruşturmayı “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında sürdürüyor.

YENİ PARTİLİ VEKİLİN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın da olması dikkat çekti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklamada bulundu. Yayımlanana açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)

2- Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma Sahibi)

3- Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma Sahibi)

4- Umut Yaşar (Avukat)

5- Ertan Can Yazıcı (İş insanı)

6- Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)

7- Şefik Çalık (Firma sahibi)

8- Kağan Özcan (Otel Sahibi)

9- İsmail Yurtseven (Eğitimci)

10- Macit Günel (İş insanı)

11- Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)

12- Atıl Ulaş Bengi ( Tekniker)

13- Şakir Eviz (Firma sahibi)

14- Emrah Temel (Firma sahibi)

15- Hakan Tanır (Otel Sahibi)

16- Haşmet Akkuş (İş insanı)

17- Yusuf Yazıcı (Firma Sahibi)

18- Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)

19- Cumhur Ulusoy (Mimar)

20- Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)

21- Ertan Sözmener (Muhasebeci)

İsimli/ ünvanlı şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturma kapsamında tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları, dosyadaki bilgi ve belgeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yer alan hesap hareketleri incelendi. İlk operasyonda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklandı. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen yeni beyanlar, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda operasyonların kapsamı genişletildi. Son olarak soruşturmanın 3. dalgasında belediye yöneticileri, CHP’li bir meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma ve otel sahipleri ile mimar ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İzmir, Aydın ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi, Bülent Tezcan, Milletvekili, Aydın Yeni, Operasyon, Antalya, Güncel, Aydın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Darısı mansura 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
’Çerçeve Yasa’ya imza atmayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
Galatasaray’dan 8 isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu
14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı 14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Bu adam daha ne yapsın Nübel’den maç kazandıran performans Bu adam daha ne yapsın? Nübel'den maç kazandıran performans
Babacan’dan “Çerçeve Yasa“ya tam destek: Tarihi bir adım Babacan’dan "Çerçeve Yasa"ya tam destek: Tarihi bir adım
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı 15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı

17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
15:05
Sıkı durun Real Madrid ve Barcelona İstanbul’a geliyor
Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor
14:43
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:30
Trump’ın kripto serveti tehlikede
Trump'ın kripto serveti tehlikede
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
11:46
Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumu atandı Dernek resmen kapanıyor
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:20:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.