Bilecik\'te Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te 2 katlı bir evin bacasından çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de İsmail Karakaş ait 2 katlı evin bacasından dumanları gören köylüler durumu 112'yi arayarak haber verdi. Yangına Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri de tankerle su takviyesi yaptı. Yangın kısa sürede eve sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK