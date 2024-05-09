Bilecik'te Yolculuk Yapan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Yolculuk Yapan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilecik\'te Yolculuk Yapan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yolculuk yapmakta olan bir şahsın üzerinde 47,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.05.2024 10:27
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Bilecik'te yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinden 47,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinde; 47,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yolculuk Yapan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Yolculuk Yapan Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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