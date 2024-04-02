Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; dün gece, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Ahmet Sefa B. idaresindeki 26 ABJ 955 plaka motosiklet ile Umut Y. 55 AK P877 plakalı motosiklet çarpıştı. Kontrolden çıkan 55 AK P877 plakalı motosiklet cadde üzerinde park halinde bulunan 11 AAZ 573 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Yaşanan kazada Ahmet Sefa B., Umut Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Bayram K. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıaln ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Ahmet Sefa B.'nin 0,23 promil alkollü olduğu ve Sürücü Belgesi 100 ceza puanı aşımından alındığı öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağa el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir metal üretimi işyerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken işyerindeki bazı iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde yapılan operasyonda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 kişi daha gözaltına alındı. Serbest bırakılan diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra H.K. tutuklandı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, geçmeye çalıştığı araca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, Ali Karakurd (2) ve Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.T isimli hükümlü, silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma, hırsızlık, kanuna muhalefet ve kaçma suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklandı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.
Sultangazi'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?