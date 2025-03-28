Bilezik Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilezik Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı

Samsun'da bilezikleri çalınarak öldürülen Fikriye Turgut'un katil zanlıları tutuklandı.

28.03.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kadının bilezikleri çalınarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 21 Mart Cuma günü eşinin camiye gittiği sırada evine giren şahıslar tarafından boğazı kesilip öldürülen ve cesedi ateşe verildikten sonra bilezikleri çalınan 60 yaşındaki Fikriye Turgut'un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olaydan önce yurt dışında bulunduğu tespit edilen E.U. gözaltındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mümin U. ve Şuayip U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mümin U. ve Şuayip U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilezik Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 23:16:50. #7.11#
SON DAKİKA: Bilezik Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement