Bingöl\'de 13 Şüpheli Yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 06-13 Mart 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL