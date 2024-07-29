Bingöl'de 17 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de 17 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranma kayıtları ve hapis cezaları bulunan 17 şahıs yakalandı. Operasyonlarda kasten yaralamadan 2 şahıs, hırsızlıktan 4 şahıs, KOM suçlarından 4 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs, narkotik suçlardan 2 şahıs, diğer suçlardan 4 şahıs olmak toplam 17 şahıs yakalandı. Ayrıca uyuşturucu maddeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

29.07.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranma kayıtları ve hapis cezaları bulunan 17 şahıs yakalandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 22-29 Temmuz tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri paylaştı. Vali Usta, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda kasten yaralamadan 2 şahıs, hırsızlıktan 4 şahıs, KOM suçlarından 4 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs, narkotik suçlardan 2 şahıs, diğer suçlardan 4 şahıs olmak toplam 17 şahsın yakalandığını duyurdu.

Yine ekiplerin uyuşturucu maddeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonların verilerini paylaşan Vali Usta, "18 kilo esrar, 40 bin 970 adet kök kenevir, 485 gram skunk, 660 gram kubar esrar, 26 gram metamfetamin, 8 kilo 74 gram Hint keneviri, 3 gram toz esrar, 11 gram esrar, 1 adet içme aparatı ele geçirilmiş, yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Narkotik, Bingöl, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 17 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de 17 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement