Bingöl'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 32 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürünler ele geçirilirken, trafik denetimlerinde 715 işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçeler ile KOM, Narkotik, Siber ve Asayiş Şube müdürlüklerince 20-27 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 19'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra 4 şahsa idari para cezası kesildi. Çalışmalar kapsamında 215,97 gram esrar, 840 gram skunk, 10,09 gram metamfetamin, 44 bin boş makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 muşta ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 23 şahıs da yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi.

İl genelinde yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 229 araç kontrol edildi. Bu denetimler kapsamında 251 motosiklet, 2 bin 407 emniyet kemeri, 800 alkol, 1.388 yük taşımacılığı, 101 okul servisi ve 204 ticari taksi denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından 715 işlem uygulandı; bunların 376'sı radar-hız, 96'sı kırmızı ışık, 101'i ise yasak park ihlali kapsamında yapıldı. Bunun yanı sıra 2 okul servisi ile 39 ticari taksiye ceza kesildi, 12 araç trafikten men edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru ve güvenliği adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.