Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 2 ve hakaret suçundan 8 bin 40 lira para cezası ve aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar ise adli makamlara teslim edildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 4 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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