Bingöl'de 47 Şüpheli Yakalandı
Bingöl'de 47 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de 47 Şüpheli Yakalandı
13.02.2026 21:47
Bingöl'de yapılan operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve suç unsurları ele geçti.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahıslar ile çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen toplam 47 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6–13 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda, ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 19 kişi ile hapis cezasının infazına yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalanarak adli işlemlere başlandı. Öte yandan aynı tarihlerde Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise çeşitli suçlardan 23 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i serbest bırakılırken, 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca farklı nitelik ve sayılarda suç unsuru materyaller ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 9 gram esrar, 265 gram metamfetamin, 7 gram kokain ile 2 adet kesici alet emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl

