Bingöl\'de 5 Bin 665 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 4 tarla içerisinde 5 bin 665 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca Genç kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 tarla içerisinde toplam 5 bin 665 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL