Bingöl\'de 5 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, araç içerisinde gizlenmiş bir şekilde 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçesinde icra edilen faaliyette araç içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL