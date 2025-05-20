Bingöl'de düzenlenen uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan 83 şahıs yakalandı.
Bingöl'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-20 Mayıs arasında uygulamalar gerçekleştirildi. Bu çerçevede haklarında değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 ve haklarında ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 71 şahıs yakalandı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 83 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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