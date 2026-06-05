Bingöl'de Ata Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Ata Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bingöl\'de Ata Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
05.06.2026 00:21
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Bingöl'de yola çıkan ata çarpan panelvan araçta bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Bingöl'de panelvan araç yola çıkan ata çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvan, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kaya, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Ata Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Ata Çarpan Araçta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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