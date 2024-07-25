Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bingöl'de madde bağımlısı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Saldırıda 5 kişinin tedavisine devam ediliyor. Saldırgan tutuklandı.

25.07.2024 09:16
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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 5 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.

Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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