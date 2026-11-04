Bingöl'de bir haftalık trafik denetiminde 515 araç ve sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de bir haftalık trafik denetiminde 515 araç ve sürücüye işlem yapıldı

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Bingöl\'de bir haftalık trafik denetiminde 515 araç ve sürücüye işlem yapıldı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde trafik denetimi yaptı; bir haftada 5 bin 396 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan 515 araç ve sürücüye işlem yapılırken 9 araç trafikten men edildi.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 5 bin 396 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 515 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 9 araç trafikten men edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla 29 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Bir haftalık denetimler kapsamında 148 motosiklet, 170 ticari taksi ve 73 okul servisi kontrol edildi. Ayrıca 964 alkol denetimi yapılırken, hız ihlali nedeniyle 276, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 46 sürücü hakkında işlem uygulandı.

Denetimlerde bin 264 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirilirken, yük taşıyan bin 878 araç da denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 515 araç ve sürücü hakkında işlem yapılırken, 9 araç trafikten men edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobil29 EkimTrafikBingölGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de bir haftalık trafik denetiminde 515 araç ve sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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