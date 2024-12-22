Bingöl\'de Huzur Uygulaması: 520 Şahıs Sorgulandı

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Bingöl'de yapılan Huzur Güven Uygulamasında 520 şahıs sorgulandı.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Güven Huzur Uygulaması yapıldı. 26 ekip ile uygulama noktalarında yapılan denetinde 520 şahıs ve 50 araç sorgulandı. Aynı zamanda 24 iş yeri, 22 park ve 4 metruk bina kontrol edildi. 7 şahsa ise adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL