Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda 42 sentetik ecza hap, 16 gram esrar, 400 kilogram kıyılmış tütün ve silahlar ele geçirilirken, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 kişi ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Toplam 3 kişi, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında 17 olaya müdahale edildi.

Çalışmalarda 42 sentetik ecza hap, 16 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 400 kilogram kıyılmış tütün, 3 av tüfeği ve 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.