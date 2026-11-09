Bingöl'de jandarma bir haftada 5'i kesinleşmiş hapis cezalı 28 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de jandarma bir haftada 5'i kesinleşmiş hapis cezalı 28 şüpheliyi yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'de jandarma bir haftada 5\'i kesinleşmiş hapis cezalı 28 şüpheliyi yakaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bingöl'de jandarma ekiplerinin 30 Ekim-6 Kasım 2026'da kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 28 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu, silah ve tarihi obje ele geçirildi, 1 yabancı uyruklu şahıs GÖKSEM'e teslim edildi.

IHAAW105501-ASA/9-11-2026

- Bingöl'de 28 şüpheli yakalandı

(Fotoğraflı)

Muhammet Ali Çiftçi

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 30 Ekim - 0 6 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

Bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 171 gram kubar esrar maddesi, 8 kök kenevir/ skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 65 adet 9 mm. fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kaleşnikof fişeği, 208 kutu havalı tüfek saçması, 2 adet dedektör, 675 adet sikke, 120 adet tarihi obje, 1 adet araç, 5 adet cep telefonu, 1 adet mesafe ölçer, 11 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak GÖKSEM'e teslim edildiği bildirildi.

(CK-Y)

9.11.2026 10: 56: 42 TSI

NNNN

Kaynak: İHA
Jandarma3. Sayfa6 KasımBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:37:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de jandarma bir haftada 5'i kesinleşmiş hapis cezalı 28 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android