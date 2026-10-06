Bingöl'de jandarma son 1 haftada 33 olaya müdahale etti, 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de jandarma son 1 haftada 33 olaya müdahale etti, 49 şüpheli yakalandı

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Bingöl\'de jandarma son 1 haftada 33 olaya müdahale etti, 49 şüpheli yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekiplerinin son 1 haftada yürüttüğü çalışmalarda 33 olaya müdahale edildi; çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 49 şüpheli yakalandı. Aranan 3 zanlı da yakalanırken 1 yabancı uyruklu şahsa 20 bin 605 TL idari para cezası uygulandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda çok sayı ve miktada uyuşturu madde ile silah ele geçirilirken 49 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 zanlı yakalandı. Aynı tarihler arasında Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 33 olaya müdahale edildi.

Çalışmalarda 41 kök kenevir/skunk bitkisi, 13 bin 323 gram kubar esrar, 81 adet sentetik ecza hap, 51 bin 114 gram kenevir tohumu, 20 litre etil alkol, 45 kilogram nargile tütünü, 13 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 162 adet tabanca fişeği ve 80 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Söz konusu olaylarda 49 şüpheli şahıs yakalanırken, gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Ayrıca 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak 20 bin 605 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikJandarmaBingölGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de jandarma son 1 haftada 33 olaya müdahale etti, 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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