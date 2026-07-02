Bingöl\'de Kamyonet Yangını

Bingöl'de klima yüklü kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç ve klimalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bingöl'ün Genç ilçesi Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, klima yüklü kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden sürücü, araca sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, kamyonet ve klimalar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL